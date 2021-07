Aspirapolvere Lefant: questo è davvero un signor coupon

Vorresti un robot aspirapolvere perché sei irrimediabilmente attratto (come non esserlo) dall'incredibile comodità che offre e dalle tante ore di tempo libero che può restituirti. Lo vorresti, ma stai affondando le mani tra sconti e coupon senza trovare una soluzione. Ci sono coupon e coupon, però: questo, ad esempio, è un signor coupon. Lo è perché risparmiare 70 euro su un robot aspirapolvere da 289,99 euro significa ridurre il costo a soli 219,99 euro. E tutto ciò è eclatante se si pensa che già il prezzo iniziale da 339,99 euro era caduto sotto i colpi di una offerta Amazon.

Il risultato finale è uno sconto che supera il 35%, invisibile a occhio nudo ma ben facile da raggiungere con un semplice click.

Lefant, guarda che sconto

L'offerta del giorno tra i robot aspirapolvere è per questo Lefant con batteria da 3500 mAh che offre 180 minuti di autonomia ed un contenitore da 600ml per poter consentire un ciclo di pulizia prolungato e approfondito.

Tre sonde laser sono integrate nella parte anteriore del robot. Le capacità di rilevamento più forti della tradizionale tecnologia a infrarossi, sono in grado di rilevare porte in vetro e pareti scure, per garantire un percorso di pulizia stabile ed evitare collisioni e migliorare la copertura dell'area di pulizia. […] Con la nostra tecnologia FreeMove per il rilevamento dell'ambiente circostante a 360°, con sistema di giroscopio incorporato e sensore di rilevamento del movimento, risolve efficacemente le difficoltà.

Un serbatoio d'acqua interno consente di aggiungere all'aspirazione anche il lavaggio su parquet, piastrelle o marmo, completando così a tutto tondo un servizio di pulizia per pavimenti che può regalarti molte ore a tua disposizione. Funziona sia con telecomando che con comando vocale, coprendo fino a 200mq e potendo operare anche tramite il controllo da remoto su app.

La grande novità sta nel prezzo: un robot da più di 330 euro crolla alla soglia dei 220 euro. Un signor sconto, a braccetto con un signor coupon, creano la migliore delle occasioni per chi arriverà in tempo. Del resto non c'è troppo da valutare di fronte a prezzi di questo tipo: se il robot aspirapolvere è ciò di cui hai bisogno, un taglio simile sul prezzo è un tappetino rosso sul quale è impossibile inciampare.