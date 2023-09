Robot Aspirapolvere Lefant in SUPER SCONTO su Amazon (-57%)

Quella del robot aspirapolvere è una scelta sempre più diffusa nelle case per rendere meno noiose e più automatizzate le pulizie quotidiane. Sebbene non sia un tipo di prodotto che trattiamo spesso in questa pagina, non possiamo non segnalarti questa super offerta: il robot aspirapolvere Lefant è in sconto a 99,99 euro invece di 229,99 rappresentando sicuramente una grandissima opportunità.

Robot Aspirapolvere Lefant: conveniente e potente

Il design innovativo di questo robot aspirapolvere incorpora la tecnologia Freemove 3.0, il che significa che è più preciso e intelligente che mai. Dimentica la preoccupazione di cadere dalle scale o rimanere bloccato sotto i mobili, il Lefant M210-P è progettato per evitare ostacoli e assicurarsi di pulire ogni angolo della tua casa.

Ma le caratteristiche impressionanti non finiscono qui. Se hai tappeti nella tua casa, sarai felice di sapere che il Lefant M210-P è ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Questo robot aspirapolvere riconosce in modo intelligente la presenza di tappeti e aumenta automaticamente la sua aspirazione per garantire prestazioni di pulizia ottimali. Addio polvere e peli di animali domestici intrappolati nei tuoi tappeti

Parlando di animali domestici, se hai amici pelosi a quattro zampe, il Lefant M210-P è l’assistente ideale per te. Con una potente aspirazione da 2200pa e due spazzole laterali che concentrano peli, polvere e sporcizia, il tuo pavimento sarà impeccabile. Inoltre, grazie alla bocca di aspirazione brushless, non dovrai più preoccuparti di pulire i peli aggrovigliati sulle tradizionali spazzole a rullo.

La durata della batteria è un’altra caratteristica che rende il Lefant M210-P un vero campione. Con una bassa potenza di aspirazione selezionata, questo robot aspirapolvere può funzionare fino a 120 minuti su pavimenti in legno, senza interruzioni. E non preoccuparti del rumore, il suo funzionamento emette un rumore bianco uniforme e regolare, simile al suono di un elettroventilatore, che non disturberà il tuo lavoro o il tuo riposo.

L’efficienza e la comodità sono infine alla base di questo robot aspirapolvere. Puoi controllarlo tramite l’app Lefant che offre diverse modalità di pulizia tra cui pulizia organizzata, casuale, spot, lungo il muro e pulizia programmata. Inoltre, il Lefant M210-P è compatibile con Alexa e Google Home, quindi puoi anche comandarlo con la tua voce.

Acquista il Robot Aspirapolvere Lefant su Amazon a soli 99,99 euro anziché 229,99 e goditi una casa pulita senza sforzo. Non dovrai più preoccuparti della pulizia grazie a questo compagno affidabile che lavora per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.