Robot aspirapolvere: MEGA AFFARE su Amazon a soli 99,99€ (-60%)

Rilassati pure mentre qualcun altro fa le pulizie per te: parliamo del robot aspirapolvere Lefant M210P, uno dei più venduti su Amazon, che oggi il popolare ecommerce propone all’incredibile prezzo di soli 99,99 euro, con uno sconto del 60% sul costo originale.

Lefant M210P: le caratteristiche di questo robot aspirapolvere

A differenza degli aspirapolvere robot comuni che offrono modalità di pulizia limitate, il Lefant M210P si distingue per le sue sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. Questa flessibilità permette al robot di percorrere la tua casa in un intricato zig-zag, garantendo una pulizia completa ed efficace in ogni angolo.

La sua intelligenza si manifesta anche nella gestione dei tappeti, grazie al riconoscimento automatico che attiva la massima potenza di aspirazione. Il sensore a griglia risolve definitivamente il problema del camminare disordinato sui tappeti, assicurando prestazioni di pulizia ottimali.

La scelta di una bocca di aspirazione unica, senza spazzola a rullo inferiore, migliora notevolmente l’efficienza nella rimozione di polvere e capelli. Con un’efficienza di pulizia vicina al 90%, questo design riduce anche la necessità di manutenzione. Il grande contenitore per la polvere da 500 ml, integrato in un corpo compatto, offre una maggiore capacità di rifiuti, riducendo la frequenza delle operazioni di svuotamento.

La tecnologia FreeMove 3.0 è il cuore della navigazione intelligente del Lefant M210P. Con un sensore a infrarossi anti-collisione 6D e una rilevazione omnidirezionale a 720 gradi dell’ambiente circostante, il robot si muove con agilità, evitando ostacoli e riducendo i guasti causati da usura, deformazione e accumulo di polvere. La capacità di rilevare scale evita cadute accidentali e consente di superare agevolmente i tappeti.

Il design compatto, con un diametro di soli 28 cm e uno spessore di 7,8 cm, è studiato per gli spazi ristretti sotto letti, divani e negli angoli, minimizzando gli impigliamenti. La copertura elevata e il basso tasso di guasto lo rendono un compagno affidabile per l’uso quotidiano.

L’aspirapolvere robot Lefant M210P si posiziona come una soluzione essenziale per la moderna gestione domestica. Con la sua tecnologia avanzata, design intelligente e versatilità, questo robot si rivela un alleato affidabile per mantenere la tua casa pulita e accogliente, liberandoti dal peso delle pulizie quotidiane. Oggi tuo a soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.