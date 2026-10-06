I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime

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roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set a soli 349,99 euro!

roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky a soli 449,99 euro!

roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco a soli 519,99 euro!

roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile, 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco a soli 749 euro!

roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock a soli 949 euro!