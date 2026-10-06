 I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime
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I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime

Dai un'occhiata ai robot aspirapolvere roborock più amati di sempre ora in promozione speciale alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.
I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Casa e Domotica
Dai un'occhiata ai robot aspirapolvere roborock più amati di sempre ora in promozione speciale alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.
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roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set a soli 349,99 euro!

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EsclusivaPrimeDay
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C

roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C

EsclusivaPrimeDay

349,99599,99€-41,67%

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roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky a soli 449,99 euro!

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EsclusivaPrimeDay
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo

roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo

EsclusivaPrimeDay

449,99899,00€-49,95%

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roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco a soli 519,99 euro!

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EsclusivaPrimeDay
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa

roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa

EsclusivaPrimeDay

519,99899,99€-42,22%

Vedi l’offerta

roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile, 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco a soli 749 euro!

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EsclusivaPrimeDay
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile

roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile

EsclusivaPrimeDay

749,001.299,00€-42,34%

Vedi l’offerta

roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock a soli 949 euro!

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EsclusivaPrimeDay
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm

roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm

EsclusivaPrimeDay

949,001.499,00€-36,69%

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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