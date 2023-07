Robot che aspira e lava: NON ALZI più un dito in casa (-24%)

Non passare i tuoi momenti liberi a pulire e rilassati grazie al Robot Nimble T8 di Vactidy, il tuo alleato per avere una casa sempre splendente tutti i giorni senza fatica. Eccezionale quanto comodo da avere a portata di mano, diventa il tuo nuovo alleato di cui non fare mai a meno.

Lo trovi in promozione su Amazon quindi non te lo perdere per alcun motivo. Collegati sulla pagina dove hai uno sconto del 24% che ti sta aspettando, il prezzo scende di circa 60€ ed ecco che paghi appena 189€.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime lo ricevi a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Pavimenti sempre splendenti con il robot tutto in uno

Questa estate goditi il mare e le vacanze senza pensare a pulire la tua casa, infatti da oggi puoi contare sul Robot Nimble T8 di Vactidy. Non perdere tempo prezioso, questo fantastico robot si occuperà di pulire il pavimento al posto tuo aspirando e lavando.

Non importa se hai tappeti questo dispositivo ti garantisce una pulizia impeccabile in tutta la casa.

Con il suo motore ad alta potenza, offre un’elevata aspirazione in grado di eliminare facilmente polvere, peli, briciole e persino i residui più persistenti. Infatti la spazzola a rullo di cui è dotato, gli permette di non lasciare niente dietro al suo passaggio. È dotato di un serbatoio dell’acqua facile da riempire e svuotare, che gli consente di pulire intere stanze senza interruzioni.

Il suo design compatto e piccolo gli permette di passare sotto i mobili per una pulizia efficace e profonda. Per quanto riguarda la batteria, devi sapere che ha un’autonomia di 100 minuti che sono ideali per una casa ampia fino a 120 metri quadrati. Una volta finito il lavoro o in caso di scarsa batteria, il robot ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi.

A rendere unico questo modello, infine, è la possibilità di comandarlo tramite i tuoi assistenti virtuali: Alexa, Google Home e Siri. Se non li hai, non rinunciare al suo essere smart grazie all’applicazione ufficiale.

Ps: c’è anche il telecomando.

Affrettati ad acquistare subito su Amazon il Robot Nimble T8 di Vactidy ad un prezzo più che conveniente di 189€ grazie alla promozione che puoi trovare oggi.

Con Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione sempre gratuita e veloce in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.