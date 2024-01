Robot per le pulizie? Roborock S8 SPAZZA VIA la concorrenza (-38%)

Perché scegliere un modello a caso senza la certezza che sia proprio quello che faccia al tuo caso? Se vuoi un robot per le pulizie che ti dia un aiuto concreto in casa non cercare più in là del tuo naso, non quasi hai Roborock S8 a disposizione. Fantastico sotto tutti i punti di vista, lui aspira e lava in modo tutto particolare.

Su Amazon è in corso un’occasione da non perdere. Collegati al volo in pagina per poter risparmiare il 38% sul prezzo di listino e fare tuo questo gioiello a soli 499€. Puoi pagare anche in rate scegliendo Cofidis.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Roborock S8, l’aiutante che in casa fa seriamente la differenza

Acquistare un robot per le pulizie è un piccolo investimento. Se ci pensi è un po’ inutile acquistare un modello che non sia efficiente perché non solo finirà col prendere la polvere, ma dovrai fare i compiti al posto suo rendendolo… Inutile. Per questo motivo ti consiglio Roborock S8, un prodotto che ne vale totalmente la pena.

Evito di farti leggere le solite frasi, sappi solo che si muove per casa come se avesse occhi propri, ha delle dimensioni perfette per infilarsi anche sotto i mobili, ha tanta autonomia e soprattutto lo gestisci sia con app che voce.

Ma perché è così speciale? Sono due le caratteristiche da tenere d’occhio:

la doppia spazzola impiegata nell’aspirazione che cattura in modo omogeneo lo sporco, intrappola anche quello più minuto e non crea problemi davanti a capelli e peli di animale;

impiegata nell’aspirazione che cattura in modo omogeneo lo sporco, intrappola anche quello più minuto e non crea problemi davanti a capelli e peli di animale; il lavaggio con tecnologia VibraRise per eliminare anche le macchie più ostinate mediante 3000 oscillazioni al minuto e la pressione impiegata sul panno.

Volevi un aiuto sostanziale? Eccotelo servito su un piatto d’argento. Collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo Roborock S8 a soli 499€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.