Robot rasaerba Bosch: il Prime Day AFFONDA il prezzo

Dimezzare il prezzo di un robot rasaerba significa tagliare centinaia di euro. Non una spuntatina, insomma, ma una sfalciata vera e propria che lascia sul terreno un risparmio da urlo. L’occasione è quella messa a disposizione da Bosch, unico vero brand a sposare il Prime Day con tanta decisione nel settore dei robot per la cura del giardino.

Due i modelli proposti a prezzo fortemente ridotto:

La differenza sostanziale tra le due formulazioni sta nella connessione e nella possibilità di comandare il robot tramite Alexa o tramite app. Quello che andiamo a descrivere in seguito è invece il modello base, che raccoglie tutte le caratteristiche proprie di entrambi i modelli al netto delle funzioni legate alla connettività. In termini di prezzo la differenza in queste ore è nell’ordine dei 90 euro.

Bosch Indego S 500

Il rasaerba Indego S 500 è progettato per prati fino a 500 metri quadri (dunque ampiamente sufficiente per la gran parte dei giardini di media grandezza). Il modello è basato sul premiato sistema a ruote di diversa dimensione comunemente adottato sui prati di piccola entità, dove l’agilità di una ruota in grado di scivolare sull’erba può consentire un maggior numero di manovre senza lasciare segni sul terreno.

Compresa nel prezzo (che scende da 909,99 a 459,99 euro per il Prime Day) v’è anche la stazione di ricarica, 150 metri di filo perimetrale per l’installazione, il connettore e 200 picchetti di fissaggio: seguendo le semplici istruzioni è possibile risparmiare ulteriormente anche sulla predisposizione del perimetro elettrificato, ossia il riferimento che indica al robot quale sia l’area da tagliare ed in quale posizione si trovi momento dopo momento.

Grazie al sistema LogiCut, Indego taglia con efficienza lungo precise linee parallele, terminando più velocemente il lavoro in giardino. Così, oltre a mantenere il tuo prato sano e ben curato, risparmia più energia ad ogni ciclo e salvaguarda la batteria. LogiCut stabilisce una diversa direzione di taglio per ciascuna sessione, per non lasciare tracce permanenti sul tuo prato. Grazie al sistema LogiCut, Indego opera con intelligenza. Il robot si ricorda dove ha già tagliato l’erba e dove deve ancora passare.

Sa gestire al meglio aree frastagliate e sa passare agilmente anche in spazi di soli 75cm, potendo così portare avanti la propria mappatura ed il proprio taglio con rigoroso metodo e con ricercata precisione. Non teme le pendenze, arrivando fino al 27% senza problemi grazie alla ruota dentata posteriore, e procede in modo dedicato al taglio dei bordi per evitare di lasciare lavoro manuale da svolgere al termine del taglio.

Sfruttando una normale chiavetta USB è inoltre possibile aggiornare il software del robot, ottimizzandone così l’intelligenza nel tempo per avere sempre tagli ai massimi livelli. Lo sconto di queste ore (-51% per un totale di 449,99 euro o 589,99 euro nella versione plus) è pertanto inevitabilmente intrigante: guardare un robot che taglia l’erba mentre ti dondoli su un’amaca, del resto, non ha prezzo. A proposito: anche l’amaca è in sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.