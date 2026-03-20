Robot umanoide impazzisce mentre balla in un ristorante (video)

C’è una qualche legge non scritta per cui le aziende che producono robot umanoidi devono per forza di cose farli ballare. La prima è stata forse Boston Dynamics con una coreografia ispirata a Dirty Dancing interpretata dalle unità Atlas. Era il 2020 e sei anni più tardi la danza sembra ancora essere ritenuta il banco di prova più efficace per mostrare le abilità di un automa in termini di coordinazione e movimento. Almeno finché qualcosa non va storto. Magari in pubblico.

Fuori controllo nel ristorante, il robot continua a ballare

È esattamente quanto accaduto a Cupertino (questa volta Apple non c’entra), in California. All’interno di un ristorante cinese della catena Haidilao gli occhi e le fotocamere degli smartphone sono puntati su un robot addobbato con tanto di grembiule, programmato per ballare dietro a un bancone. Non è dato sapere il perché, ma in questo caso ci sembra l’ultimo dei problemi. Il risultato è quello visibile nel filmato qui sotto.

Dopo alcuni passi degni del miglior Tony Manero, il robot finisce per calcolare male le distanze e urtare ciò che si trova di fronte a lui. Bacchette in aria, un piatto rovesciato. Subito l’intervento di un’operatrice che con una mano lo tira via per il collo, mentre con l’altra regge il telefono da cui, probabilmente, lo stava controllando.

Tutto finito? Neanche per idea. Il robot va avanti come se nulla fosse. Portare a termine l’esibizione è la priorità. Intervengono due dipendenti, ma la dedizione dell’automa per la danza è encomiabile. Prosegue fino al termine della routine. L’imbarazzo è evidente (ma implementare un tasto Off?), ma essendo un’emozione umana può essere completamente ignorata da un insieme di chip e attuatori.

Il protagonista sembra essere AGIBOT X2, prodotto da una società cinese. Un siparietto simpatico, ma che ci può far riflettere su cosa accadrebbe nel caso in cui un’anomalia di questo tipo si verificasse non in un ristorante e con qualcuno pronto a fermarla, ma in ambito industriale o nell’ambiente domestico. Siamo davvero sicuri di volerne mettere uno in casa?