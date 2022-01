Robot Xiaomi: questo lava anche i pavimenti (-50€)

Acquistare un robot aspirapolvere può essere stressante ma se hai dubbi su quale prendere perché non ti butti sul sicuro? Forse non lo hai notato ma Amazon ti sta reggendo il gioco proponendoti in offerta il perfetto Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P che non solo aspira, ma lava persino i pavimenti. In altre parole se decidi di farlo tuo non dovrai più alzare un dito in casa e potrai dire addio a secchi con acqua e strumenti arcani in favore del tuo meritato relax.

Veniamo però al dunque, la promozione in corso fa scendere il prezzo di una cinquantina di euro, ciò significa che con 299,90€ concludi il tuo affare. Potrebbe sembrarti un prezzo elevato, hai ragione, ma facendoti due calcoli puoi immaginare che andando su altre marche spenderesti di più quindi sai cosa ti consiglio? Togliti il sassolino dalla scarpa e acquista anche un salvadanaio: con meno di un euro al giorno te lo sei ripagato in un anno.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e rapide con Prime.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi: una bombetta esclusiva

Lo azioni e poi fa tutto lui: questo robot ideato da Xiaomi è dotato di sensori super tecnologici che lo fanno muovere per la tua casa come se avesse occhi propri. Infatti non si incastra, passa fin sotto i mobili e raggiunge anche gli angoli più difficili per non lasciare niente al caso.

Da utilizzare è semplicissimo: con lo smartphone apri l'applicazione ed hai tutto a disposizione per creare la tua routine di pulizia. Le tre modalità sono tue amiche e ti permettono di ottenere risultati stupefacenti, un po' come se fossi davvero tu a pulire.

Anche la batteria non ti può deludere visto che con una sola carica riesce a coprire ben 180 metri quadrati di ambiente

Acquista subito il tuo robot firmato Xiaomi su Amazon a soli 299,90€ e non te ne pentirai assolutamente.