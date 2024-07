Casa sempre pulita con il robot Xiaomi in SCONTO al Prime Day

Xiaomi Robot Vacuum S10+ è al suo prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day 2024 e questa è di certo una buona notizia se vuoi acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti che si occuperà della pulizia della casa, concedendoti più tempo libero per dedicarti a ciò che ami. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo subito nel carrello.

Prime Day: l’offerta su Xiaomi Robot Vacuum S10+

I punti di forza sono davvero tanti: ti consigliamo di dare uno sguardo alla scheda del prodotto dove sono elencati. Qui ci limitiamo a segnalare il rilevamento degli ostacoli in 3D con sistema di navigazione LiDAR, l’aspirazione con una potenza che arriva a 4.000 Pa, il doppio panno rotante, la tecnologia per l’identificazione dei tappeti, il controllo via applicazione e la batteria interna con un’autonomia che può arrivare a due ore di utilizzo continuato. Ancora, c’è il serbatoio dell’acqua da 200 ml con controllo elettronico intelligente che la rilascia in modo uniforme e senza perdite.

Il forte sconto è applicato in automatico e, in questo momento, ti permette di acquistare Xiaomi Robot Vacuum S10+ al prezzo minimo storico di soli 239 euro. Se non sei ancora convinto, dai uno sguardo alle migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi l’ha già messo alla prova: il voto medio assegnato supera le 4 stelle su 5. La disponibilità è immediata con la consegna direttamente a casa tua prevista entro pochi giorni.

Comprare gli articoli in offerta su Amazon per il Prime Day richiede un abbonamento Prime attivo. Si tratta infatti di un evento esclusivo e riservato. Fortunatamente, puoi iscriverti senza costi aggiuntivi, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita.