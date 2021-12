Robot Yeedi: aspira e lava la tua casa (promo in scadenza)

Vuoi acquistare un robot aspirapolvere? Per altre poche ore hai un'occasione unica su Amazon dove puoi fare tuo un fantastico Yeedi K650 a prezzo favoloso. Infatti è attivo un coupon che ti fa risparmiare esattamente 70 euro sul prezzo di listino consentendoti di portarti a casa questo lusso a soli 129,99€.

Io se fossi in te non me lo farei ripetere due volte anche perché l'occasione è un vero affare. Se vuoi lo puoi pagare con finanziamento a Tasso Zero e grazie a Prime lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo.

Robot Yeedi: aspira e lava in modo perfetto

Passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti diventa un brutto ricordo grazie al robot Yeedi K650. Questo concentrato di tecnologia riesce a rendere la tua casa perfetta sempre e comunque senza che tu debba fare qualcosa. Infatti al suo interno integra diverse funzionalità che tornano utili tutti i giorni e con i suoi sensori, avere casa linda e pulita non potrà che essere un gioco da ragazzi.

Si sposta per gli ambienti come se avesse degli occhi e attraverso il suo motore potente non lascia dietro di sé neanche una più piccola briciola. Non solo, come ti dicevo ha anche la funzione per lavare quindi monti il pannetto in microfibra e il gioco è fatto.

Non teme tappeti così come peli di animali dunque non farti problemi. In più ti faccio sapere anche che con la sua batteria completa un ciclo alla perfezione e se scarico, torna automaticamente alla basetta di ricarica.

Acquista subito il tuo Yeedi K650 su Amazon a soli 129,99€ grazie al coupon di 70 euro. Per pagarlo con finanziamento a Tasso Zero opta per Cofidis in fase di checkout.