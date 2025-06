Rocky Linux 9.6: introduce novità avanzate per sviluppatori e server

Il rilascio di AlmaLinux 9.6, avvenuto poche settimane fa, è ora seguito da Rocky Linux 9.6, la nuova versione della distribuzione Linux enterprise open-source, pensata per sviluppatori, amministratori di sistema e ambienti server. La nuova versione si concentra su linguaggi di programmazione dinamici, tecnologie server essenziali e strumenti avanzati per sviluppatori e amministratori.

Rocky Linux 9.6: cosa c’è di nuovo?

Rocky Linux 9.6 introduce un gran numero di novità pensate per agevolare il lavoro agli sviluppatori e a chi gestisce ambienti server. Tra le principali novità sono stati inclusi PHP 8.3 e 8.4, Nginx 1.26 e MySQL 8.4, per ottimizzare le prestazioni per il web hosting. Gli sviluppatori possono sfruttare set di strumenti aggiornati come LLVM 19.17, Rust 1.84.1 e Go 1.23, mentre gli amministratori di sistema beneficeranno di strumenti di debugging e monitoraggio tra cui Valgrind 3.24, SystemTap 5.2, elfutils 0.192, libabigail 2.6, Performance Co-Pilot 6.3.2 e Grafana 10.2.6, garantendo prestazioni elevate e una gestione avanzata dei server.

Rocky Linux 9.6 introduce anche un’immagine container compatibile con Windows Subsystem for Linux (WSL), semplificando l’integrazione su Windows 10 e 11. Il gruppo SIG/Cloud ha adottato KIWI per la creazione di immagini cloud, assicurando processi scalabili. Inoltre, gli strumenti per Oracle Cloud sono stati aggiornati, e le policy SELinux migliorate con regole per “iio-sensor-proxy”, “power-profiles-daemon”, “switcheroo-control” e “samba-bgqd” per rafforzare ulteriormente la sicurezza.

Rimangono tuttavia alcuni problemi noti, che riguardano nello specifico OpenZFS, di cui non viene caricato il modulo nel sistema. Chi quindi fa uso di questo file system dovrà attendere nuovi aggiornamenti o semplicemente rimandare l’installazione della nuova versione.

Chi ha già installato una versione precedente della distribuzione, può aggiornare velocemente a Rocky Linux 9.6 tramite il comando “sudo dnf -y upgrade”, da inserire nel terminale, o i gestori pacchetti GNOME Software e KDE Discover. Chi invece decide di migrare da altre distribuzioni Enterprise Linux 9, può usare lo strumento migrate2rocky, pensato per facilitare il passaggio, mentre nel caso di versioni più vecchie, come Rocky Linux 8, è consigliata un’installazione pulita.

Tutte le novità della nuova versione sono consultabili nelle note di rilascio ufficiali relative alla nuova versione.