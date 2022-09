Roma-Atalanta (Serie A): guardala in streaming

Roma-Atalanta è tra i big match di questa settima giornata della Serie A. I giallorossi ospitano all’Olimpico una formazione che si sta candidando con decisione tra i contendenti per la lotta scudetto. Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato, tra due squadre che si contenderanno i tre punti giocando a viso aperto. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 18 settembre alle ore 18:00.

Roma-Atalanta (Serie A): guardala in diretta streaming

Per guardare la partita non bisogna far altro che collegarsi alla diretta streaming su DAZN, anticipata da un ricco pre-partita trasmesso dall’Olimpico. La piattaforma è accessibile anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

Tra le formazioni in campo dal primo minuto, la Roma dovrebbe schierare Rui Patrício in porta dietro al gigante Smalling, con Cristante e Matić a dettare i tempi del centrocampo per servire palloni a Dybala e Abraham. Dall’altra parte, Musso a difendere la rete dell’Atalanta, protetto dalla solidità di Demiral, mentre Koopmeiners e Malinovs’kyj cercheranno di sbloccare il potenziale di Muriel, ancora a secco in questo campionato.

Indipendentemente dalla formula scelta per l’ abbonamento a DAZN, Standard o Plus, si ha la possibilità di godersi in streaming un catalogo di contenuti che non include solo la Serie A. Tra gli altri spiccano il calcio statunitense della MLS, quello spagnolo de LaLiga e il meglio dei tornei sudamericani. Ancora, c’è pane per i denti degli appassionati di tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare le produzioni originali, gli show, le interviste e gli approfondimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.