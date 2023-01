Come vedere Roma-Fiorentina in streaming

Roma-Fiorentina mette una di fronte all’altra le squadre allenate da Mourinho e Italiano, tecnici che esprimono il loro calcio con approcci e visioni differenti. Per entrambi i club sarà un’occasione importante per allungare le mani su punti di importanza fondamentale al prosieguo del campionato: non sono ammessi passi falsi se l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione per le prossime competizioni europee.

Roma-Fiorentina: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la coppia formata da Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi incaricata di telecronaca e commento tecnico. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 15 gennaio.

La classifica attuale vede i giallorossi in settima posizione a 31 punti come Atalanta e Lazio, ma momentaneamente esclusi da un piazzamento utile per l’Europa per la differenza reti. I viola, invece, si trovano al nono posto con 23 punti, a pari merito con il Torino.

Negli scontri passati, i padroni di casa hanno vinto 67 volte, mentre in altre 58 occasioni sono stati gli ospiti a uscire a testa alta. 66 i pareggi. Ecco le probabili formazioni in campo al primo minuto della sfida.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham;

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bianco, Amrabat, Ikoné, Bonaventura, Kouamé, Cabral.

Anche chi si trova all’estero ha la possibilità di vedere il posticipo Roma-Fiorentina in diretta streaming con telecronaca in italiano. Per farlo è sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso il servizio NordVPN (oggi in forte sconto) che assegna un indirizzo IP localizzato geograficamente nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.