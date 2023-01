Coppa Italia: come vedere Roma-Genoa in streaming

Roma-Genoa, incontro valido per gli ottavi di finale in Coppa Italia, deciderà la squadra che ai quarti andrà ad affrontare la vincente della sfida tra Napoli e Cremonese. In scena allo stadio Olimpico, il match è in programma per le ore 21:00 di giovedì 12 gennaio. È una gara secca: niente ritorno, ma supplementari ed eventualmente rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Roma-Genoa di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in streaming e in chiaro sulla piattaforma Infinity di Mediaset. Questo vale anche dall’estero: non bisogna far altro che passare da un servizio come NordVPN. Segnaliamo inoltre la possibilità di seguirla in diretta su Canale 5, in TV.

I due allenatori, Mourinho e Gilardino, dovranno fare i conti con la gestione delle rose a loro disposizione, tenendo conto dei rispettivi impegni in Serie A (dove la Roma è in settima posizione) e nel campionato cadetto (con il Genoa risalito al terzo posto e intenzionato a battersi per la promozione). Diamo dunque uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto per giallorossi e rossoblu.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, El Shaarawy, Zaniolo, Pellegrini, Belotti;

Genoa: Martinez, Vogliacco, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Puscas, Gudmundsson.

