Come vedere Roma-Lazio in streaming (Serie A)

Roma-Lazio non è mai una partita come tutte le altre. Il derby della capitale è uno dei big match della giornata 13 di Serie A (insieme ad Atalanta-Napoli e Juventus-Inter). Nella cornice di uno stadio Olimpico da tutto esaurito che proverà a spingere giallorossi e biancocelesti si sfidano due squadre separate da due soli punti in classifica. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 18:00 di domenica 6 novembre.

Roma-Lazio: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, dove la telecronaca è affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In collegamento da bordocampo Tommaso Turci e Barbara Cirillo. La visione è accessibile anche da Sky Q e come parte dell’offerta TIMVISION.

In classifica, i giallorossi si trovano al quarto posto con 25 punti, mentre i biancocelesti al quinto con 24 punti (gli stessi dell’Inter). Ecco quali sono le probabili formazioni schierate in campo fin dal primo minuto dai tecnici Mourinho e Sarri.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham;

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Anche chi si trova all’estero può seguire in diretta il derby della capitale, con la telecronaca nella nostra lingua. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi allo streaming attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto). Si ottiene così un indirizzo IP italiano utile per la visione senza blocchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.