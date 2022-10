Come vedere Roma-Lecce in streaming (Serie A)

Roma-Lecce è il match della nona giornata di Serie A che mette una di fronte all’altra due formazioni con ambizioni differenti, ma entrambe determinate a ottenere i tre punti in palio. Da una parte, gli uomini di Mourinho faranno di tutto per rimanere agganciati alla zona dell’Europa che conta. Dall’altra, quelli di Baroni proveranno a confermare quanto di buono visto finora. Il fischio d’inizio è in programma per le 20:45 di domenica 9 ottobre.

Se vuoi vedere la partita in streaming non devi far altro che collegarti alla diretta su DAZN. È trasmessa dal terreno dell’Olimpico, nella capitale, con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini, mentre per il commento tecnico c’è Alessandro Budel. Ad anticipare l’incontro un ampio e ricco pre-partita con interventi e approfondimenti da bordocampo. La piattaforma, lo ricordiamo, è accessibile anche attraverso Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate da Mourinho e Baroni da primo minuto.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Smalling, Celik, Matic, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Abraham;

Lecce: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella, Askildsen, Hjulmand, Gonzalez, Di Francesco, Ceesay, Banda.

