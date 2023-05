Come vedere Roma-Leverkusen in diretta streaming

Roma-Leverkusen è l’andata della semifinale di Europa League che questa sera accenderà lo stadio Olimpico. Un match decisivo per la stagione della squadra di Mourinho, che dopo aver vinto lo scorso anno la Conference League punta ad alzare un’altra coppa. Il pallone inizierà a rotolare nel cuore della capitale alle 21:00 di giovedì 11 maggio, con la possibilità di vedere la partita anche in diretta streaming.

Europa League: guarda Roma-Leverkusen in streaming

I giallorossi sono arrivati alla semifinale superando il Real Sociedad agli ottavi e il Feyenoord ai quarti, mentre i tedeschi si sono lasciati alle spalle gli ostacoli Ferencváros e Union SG. Ricordiamo che, chi uscirà a testa alta dal doppio confronto (il ritorno è in programma per giovedì 18), accederà al match decisivo per l’assegnazione del trofeo, in scena il 31 maggio a Budapest.

Passiamo dunque in rassegna tutte le opzioni a disposizione di chi vuol guardare la partita. La prima è quella che punta allo streaming su DAZN, con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni. In alternativa, c’è la diretta trasmessa su Sky e NOW. Ancora, chi si trova a casa può sintonizzare il proprio televisore su TV8, dove il match è trasmesso in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Mourinho e Xabi Alonso.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibañez, Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham; Leverkusen (3-4-3): Hradecky, Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker, Diaby, Hlozek, Wirtz.



Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme, chi dispone di un abbonamento può vedere Roma-Leverkusen dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Se la connessione passa da reti pubbliche o condivise, ad esempio quelle degli alberghi, è bene prestare attenzione alla sicurezza.

Per la tutela di dati e privacy, anche nel caso dello streaming, è bene affidarsi a una soluzione dedicata: quella all-in-one di

NordVPN (oggi in forte sconto) include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.