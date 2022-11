Come vedere Roma-Ludogorets in streaming

Roma-Ludogorets è la sfida che deciderà il destino dei giallorossi in Europa League. La squadra allenata da Mourinho ha assolutamente bisogno di una vittoria per staccare i bulgari e accedere ai playoff del torneo: per farlo, scenderà in campo di fronte al proprio pubblico, all’Olimpico. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di giovedì 3 novembre.

Roma-Ludogorets: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico. In alternativa, è trasmessa anche su Sky e NOW e in televisione in chiaro sul canale TV8.

L’attuale classifica del gruppo C di Europa League vede gli spagnoli del Betis al primo posto con 13 punti. Seguono proprio Ludogorets e Roma, appaiate a 7 punti. A chiudere il quartetto sono i finlandesi dell’HJK con 1 punto, già eliminati dalla competizione.

All’andata finì 2-1 per i padroni di casa, in Bulgaria. Ai giallorossi non bastò il gol di Shomurodov negli ultimi minuti di gara, vedendo così sfuggire il pareggio al minuto 88 con una rete di Nonato. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Roma: R.Patricio, Vina, Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, Camara, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham;

Ludogorets: Padt, Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho, Piotrowski, Pedrinho, Tekpetey, Cauly, Rick, Thiago.

Nessun problema per chi si trova all’estero e desidera seguire il match con telecronaca in italiano. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma mediante il servizio NordVPN (oggi al 65% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

