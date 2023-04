Come vedere Roma-Milan in streaming (Serie A)

Roma-Milan è uno dei big match in programma per la giornata 32 di Serie A (l’altro è Inter-Lazio), un bivio da cui passa il destino dei due club in vista della prossima stagione. Giallorossi e rossoneri si sfidano nella cornice di un Olimpico pronto a sostenere la Lupa, a caccia di una vittoria potenzialmente molto preziosa. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 29 aprile. I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming con analisi, approfondimenti, collegamenti da bordocampo, interviste e highlight.

Serie A: guarda Roma-Milan in streaming

Stessi punti in classifica per le due squadre, 56, per quello che è un vero e proprio spareggio. Si sfidano la quarta e la quinta forza del campionato. Identica anche la differenza reti: +14. A tre lunghezze, davanti, c’è la Juventus (59), a cui è stato restituito quanto tolto nei mesi scorsi con la penalizzazione. Dietro, invece, a 54 c’è l’Inter che insegue. Ricordiamo che l’accesso alla massima competizione europea 2023-24 sarà assegnato anche in caso di vittoria nelle competizioni in cui sono ancora impegnate le due squadre, Champions ed Europa League.

C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Emanuele Giaccherini.

Sono queste le probabili formazioni che i due allenatori, Mourinho e Pioli, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Solbakken, Pellegrini, Abraham;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Regna l’equilibrio secondo i pronostici: 35% di probabilità per la vittoria dei giallorossi, 34% ai rossoneri e il restante 31% all’eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero può guardare Roma-Milan in diretta senza rinunciare alla telecronaca in italiano, come permesso dalla portabilità transfrontaliera di DAZN. Se la connessione avviene attraverso reti non protette è però bene fare attenzione al fattore sicurezza.

