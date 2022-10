Come vedere Roma-Napoli in streaming (Serie A)

Roma-Napoli è il big match della giornata 11 di Serie A, uno dei possibili punti di svolta del campionato. I giallorossi di Mourinho ospitano la squadra più in forma del torneo, capace fin qui di mettere a segno otto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Il segreto è da ricercare nella mentalità di mister Spalletti e in una rosa in cui brilla il talento puro di Kvaratskhelia. Il fischio d’inizio del posticipo è previsto alle ore 20:45 di domenica 23 ottobre.

Roma-Napoli: guarda la partita in diretta streaming

La partita è visibile in diretta streaming su DAZN con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico. La piattaforma è accessibile anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Ecco le probabili formazioni che Mourinho e Spalletti schiereranno in campo dal primo minuto.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

C’è molto di più oltre al calcio della Serie A nel catalogo accessibile con l’ abbonamento a DAZN. Ad arricchirlo sono sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali. Vale per entrambe le formule di sottoscrizione proposte, Standard e Plus.

Per seguire il match anche dall’estero è sufficiente connettersi allo streaming attraverso NordVPN (oggi al 63% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.