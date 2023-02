Come vedere Roma-Salisburgo in streaming

Roma-Salisburgo in campo per il ritorno dei playoff di Europa League, con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale. I giallorossi partono da una situazione di svantaggio, dopo essere stati sconfitti per 1-0 nell’andata disputata in Austria. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Olimpico alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio.

Europa League: guarda Roma-Salisburgo in streaming

Sono tre le opzioni a disposizione dei tifosi per guardare la partita, eccole. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN. In alternativa, c’è la possibilità di scegliere sulla diretta trasmessa da Sky. Infine, chi si trova a casa, non deve far altro che sintonizzare il proprio televisore sul canale TV8, dove il match è visibile in chiaro.

Una sfida da dentro o fuori per le due squadre, determinante per il prosieguo della stagione. Da una parte la Roma, vincitrice dell’ultima Conference League e attualmente al terzo posto in Serie A, che vuol agguantare gli ottavi di finale anche per mantenere viva una doppia speranza di qualificazione alla prossima Champions. Dall’altra un club che proprio dalla Champions arriva a questi playoff, in seguito all’eliminazione dal gruppo che l’ha vista soccombere a Chelsea e Milan, con ambizioni europee ben chiare e definite.

Sarà determinante anzitutto la strategia adottata all’ingresso in campo: queste le probabili formazioni schierate dai due allenatori, Mourinho e Jaissle, al fischio d’inizio.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham;

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn, Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober, Sucic, Seiwald, Kjaergraad, Adamu, Sesko, Okafor.

