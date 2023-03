Come vedere Roma-Sassuolo in streaming

Roma-Sassuolo è uno di quei match per i quali prevedere il risultato finale è una vera impresa, per diversi fattori: in campo all’Olimpico per la giornata 26 di Serie A, i padroni di casa hanno ancora nelle gambe la fatica dell’impegno europeo di giovedì, mentre gli ospiti hanno avuto una settimana intera per preparare l’incontro. Dopo aver battuto di misura la Juventus, i giallorossi tornano in campo all’Olimpico per vedersela con un avversario sempre insidioso. Puoi vedere l’incontro in diretta streaming su DAZN, si parte alle ore 14:00 di domenica 12 marzo.

Serie A: guarda Roma-Sassuolo in streaming

Chi sceglie di guardare la partita in diretta sulla piattaforma può collegarsi in anticipo per aggiornamenti e analisi pre-match, mentre al termine sono previsti highlight e le consuete interviste.

Quarto posto in classifica a 47 punti (come il Milan) per la squadra capitolina, agganciata alla zona Champions nonostante la concorrenza più che mai agguerrita. Tredicesima posizione invece per gli avversari, che dalla loro hanno però un’arma in più in attacco : un Laurienté in grandissima forma.

Così i due tecnici, Mourinho e Dionisi, dovrebbero iniziare il march: ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham;

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Secondo i pronostici, i giallorossi hanno il 57% di possibilità di agguantare la vittoria. 18% per gli avversari, mentre il restante 25% è attribuito all’ipotesi pareggio.

Come vedere Roma-Sassuolo dall’estero

Così come per tutti gli altri match della Serie A, anche Roma-Sassuolo può essere seguita in streaming dall’estero, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN (maggiori informazioni sul sito ufficiale). Il consiglio è comunque quello di non abbassare la guardia in fatto di sicurezza, soprattutto se la connessione alla piattaforma avviene attraverso reti pubbliche o condivise, come nel caso dei network aperti degli alberghi.

