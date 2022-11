Come vedere Roma-Torino in streaming (Serie A)

Roma-Torino è l’ultima sfida del campionato per giallorossi e granata, prima del lungo stop dedicato ai mondiali in Qatar. Un match importante per le squadre allenate da Mourinho e Juric, con i padroni di casa a caccia di punti preziosi per raggiungere il sesto posto e gli ospiti che continuano a coltivare il sogno di un piazzamento utile ad accedere alle competizioni europee. Tutti in campo per le 15:00 di domenica 13 novembre.

Roma-Torino: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni affiancato da Manuel Pasqual per il commento tecnico. In alternativa, è trasmessa anche da Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

Uno sguardo alla classifica. I giallorossi si trovano al settimo posto con 26 punti, uno solo meno dell’Atalanta che li precede. I granata, invece, sono noni con 20 punti e devono guardarsi le spalle dalla Fiorentina, dietro solo una lunghezza. Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham;

Torino: Milinkovic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Lazaro, Vlasic, Miranchuk, Pellegri.

Chi si trova all’estero non deve obbligatoriamente rinunciare alla visione del match con telecronaca in italiano. Come? Non deve far altro che connettersi alla piattaforma passando dal servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto), che mette a disposizione indirizzi IP localizzati nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.