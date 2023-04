Come vedere Roma-Udinese in streaming (Serie A)

Roma-Udinese chiude il weekend di Serie A (ma non la giornata 30, che si concluderà domani con Fiorentina-Atalanta) portando sul terreno dello stadio Olimpico un incrocio importante, soprattutto per il campionato dei giallorossi. Con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di domenica 16 aprile, il match può essere visto in diretta streaming esclusiva su DAZN. Ecco tutti i dettagli dell’appuntamento.

Serie A: guarda Roma-Udinese in streaming

Terzi in classifica a 53 punti, i padroni di casa sono impegnata nella lotta per l’accesso diretto alla prossima Champions League, ma obbligati a guardarsi le spalle della inseguitrici molto vicine (Milan a 52 e Inter a 51). Decimo posto invece per gli ospiti, ormai piuttosto tranquilli in vista dell’ultima parentesi della stagione.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca a

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Mourinho e Sottil, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Belotti;

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie, Success, Beto.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi che si trovano all’estero, ma non vogliono rinunciare a Roma-Udinese con telecronaca in italiano, la possono vedere senza problemi grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Attenzione però se ci si connette alla piattaforma da reti aperte o potenzialmente esposte.

Per tutelare in modo adeguato privacy e dati, il consiglio è quello di affidarsi a una soluzione dedicata e completa come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto). È un pacchetto all-in-one che copre ogni esigenza legata alle attività online, streaming compreso, con una Virtual Private Network composta da migliaia di server distribuiti nel mondo, un antivirus sempre aggiornato, un gestore per le password e spazio sul cloud per il backup protetto da crittografia.

