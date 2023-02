Come vedere Roma-Verona in streaming

Roma-Verona, un testa a testa tra squadre con obiettivi di campionato differenti, ma entrambe determinate a far punti: la prima per la zona Champions, la seconda per la salvezza. È il posticipo della domenica per la giornata 23 di Serie A, in campo allo stadio Olimpico con il fischio d’inizio in programma per le 20:45 del 19 febbraio.

Roma-Verona: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera ha la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Emanuele Giaccherini.

Quarto posto in classifica per i giallorossi, con 41 punti come l’Atalanta che li precede e il Milan che li segue, mentre l’Inter è davanti a tre sole distanze. Ancora piena zona retrocessione, invece, per i gialloblu, con 17 punti e alla posizione 18, l’eventuale vittoria metterebbe nei guai lo Spezia al momento subito davanti a loro.

Di seguito, le probabili formazioni che i mister Mourinho e Zaffaroni dovrebbero schierare dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Coppola, Hien, Magnani, Depaoli, Tameze, Duda, Doig, Ngonge, Lazovic, Gaich.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.