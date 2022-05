Roomba 692, iRobot a prezzo stracciato per 3 giorni

Gli sconti migliori a volte non sono inclusi in eventi particolari, ma si annidano tra le offerte quotidiane che Amazon mette a disposizione sul proprio marketplace. Lo dimostra il robot di aspirazione iRobot Roomba 692, il cui prezzo cade per soli 3 giorni di ben 90 euro mettendo a disposizione la miglior parentesi di sconto degli ultimi mesi.

Roomba 692, -32%

Per mettere mano al Roomba 692, infatti, è sufficiente acquistare il robot entro questa settimana, sapendo che lo sconto garantito è pari addirittura al 32%: è come tagliare il prezzo in tre e cestinarne una parte, tenendola a disposizione per altri sfizi disponibili sulla vetrina di offerte di oggi.

Il robot ha connessione Wifi per il controllo remoto, porta avanti una pulizia in tre fasi e garantisce tutta la qualità che il marchio porta con sé ormai da 30 anni di esperienza nel mondo della robotica. Per avviare un ciclo di pulizia con il Roomba 692 è sufficiente dirlo ad Alexa o Google Assistant, potendo contare su questa godibile comodità: sarà sufficiente alzarsi da tavola e lanciare la pulizia per ritrovarsi il pavimento pulito nel giro di pochi minuti senza aver dovuto sprecare neppure un secondo su questo compito.

Il Roomba 692 non solo è tra gli iRobot più accessibili, ma lo sconto di queste ore lo proietta direttamente in area low-cost per metterlo alla portata di chiunque voglia togliersi lo sfizio di avere finalmente qualcuno che pensa al pavimento mentre ci si rilassa, si fa jogging, si torna al lavoro dopo la pausa pranzo o ci si concentra in altre pulizie estra senza dover badare alla routine. Comodo e “affordable”, due piccioni con una fava.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.