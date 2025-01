Rotte internazionali da 249 euro: prenota con ITA Airways entro il 23 gennaio

Prenotare un viaggio è sempre una scoperta. E fino al 23 gennaio, puoi di risparmiare acquistando biglietti aerei a prezzi scontati verso alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo, grazie alla nuova promozione lanciata da ITA Airways. Le offerte coprono collegamenti da tutta Italia verso Medio Oriente, Estremo Oriente, Africa e Nord America, per viaggiare dal 20 gennaio al 30 giugno.

Esplora nuove rotte con la promo ITA Airways

Per chi desidera esplorare il Nord America, ci sono imperdibili tariffe per voli in classe Economy. Da Roma a Boston puoi trovare offerte a partire da 529 euro, mentre da Milano a Washington i biglietti partono da 499 euro. Anche Napoli offre collegamenti vantaggiosi, con voli per Chicago a partire da 505 euro, mentre la tratta Roma-Toronto è disponibile a partire da soli 459 euro.

Medio Oriente ancora più accessibile grazie ai prezzi competitivi ITA Airways, che partono da 249 euro per un volo andata e ritorno. Tra le offerte, segnaliamo le tratte Roma-Riad e Milano-Gedda a partire da 279 euro, oltre a voli da Bologna e Venezia per Dubai che partono da 359 euro.

Se sogni di immergerti nella cultura e nei paesaggi dell’Estremo Oriente, troverai promozioni interessanti con voli da Milano e Venezia verso Bangkok disponibili a partire da 559 euro. Per chi cerca una vacanza tropicale, le offerte per Malé partono da 829 euro da Roma e da 789 euro da Milano.

Anche l’Africa è raggiungibile con tariffe vantaggiose. Tra le promozioni troviamo voli da Roma e Milano verso Accra a partire da 429 euro, mentre i collegamenti per Dakar sono disponibili da 399 euro da Roma e da 369 euro da Milano.

Per approfittare di queste offerte è fondamentale prenotare il proprio biglietto tramite il sito web di ITA Airways dal 9 al 23 gennaio 2025, per viaggiare tra il 20 gennaio e il 30 giugno 2025. Le promozioni sono valide fino a esaurimento posti, quindi conviene prenotare in anticipo per assicurarsi il prezzo migliore. I voli della compagnia di bandiera, inoltre, includono tutti bagaglio a mano, mentre quello da stiva può essere incluso o meno a seconda della tariffa scelta.