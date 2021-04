Round Table: Customer Journey GDPR Compliant

La tua azienda è pronta ad operare nel pieno rispetto della GDPR? I processi posti in essere sono pienamente rispettosi e allineati alle normative europee? L’azienda è pronta a reagire a qualsiasi situazione nel migliore dei modi? Soprattutto: sai come sviluppare una Customer Journey GDPR Compliant efficace senza penalizzare marketing e vendite della tua azienda?

Ne parleremo il 16 aprile prossimo alle ore 16 in una apposita Round Table da 60 minuti moderata da Giacomo Dotta, firma di Punto Informatico: l’appuntamento sarà un concentrato di informazioni di facile fruizione messo a disposizione dagli esperti di Customer Value Management di F2 Innovation e di GDPR di WDA.

Nel Round Table, della durata di 60 minuti, si affronteranno i principali rischi di una Customer Journey non GDPR compliant, le operazioni necessarie per adeguarsi con successo al regolamento e i vantaggi nella costruzione di un processo di gestione del cliente GDPR compliant.

Costruire una Customer Journey GDPR Compliant

La partecipazione è completamente gratuita previa iscrizione su questo modulo. L’evento sarà improntato su alcuni aspetti specifici che possano pragmaticamente tornare utili a quanti (alla guida di una PMI, responsabili di marketing, responsabili IT o professionisti interessati ad efficientare in modo GDPR compliant i propri processi di Customer Value Management) siano operativi su questo tipo di tematica. In particolare:

quali sono i rischi per le aziende non GDPR compliant;

come adeguarsi con successo al regolamento;

come gestire un data breach;

se l’utilizzo di un software CRM è sufficiente ad adeguare l’azienda al GDPR;

come costruire con successo una Customer Journey compliant.

Interverranno sul tema Alessandro Cavallo (Managing Partner di F2 Innovation, Professore Aggregato di Digital Marketing presso l’Università LUMSA e Mentor presso la LUISS Business School) e Mario Costanzo (Partner e Co-founder di WDA, azienda specializzata in consulenza legale fiscale e strategica per Startup e PMI Digitali).

Per iscriverti clicca qui.