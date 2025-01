Router 4G portatile in FORTE SCONTO: è MT110 di TP-Link

Il forte sconto di Amazon proposto in questo momento offre MERCUSYS MT110 a un prezzo molto conveniente. È il router 4G/LTE portatile del marchio di TP-Link, utile per connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea, creando una rete Wi-Fi veloce e sicura. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

TP-Link MERCUSYS MT110, il router 4G/LTE portatile

È l’evoluzione della classica saponetta, l’apparecchio da utilizzare quando si è in viaggio o lontani da casa e dall’ufficio, per mantenere attivo l’accesso a Internet sui proprio computer e tablet. Arriva a una velocità di 150 Mbps in download (e fino a 50 Mbps in upload) così da offrire prestazioni sempre all’altezza di ogni compito. Per utilizzarlo è sufficiente inserire la scheda Nano SIM dell’operatore ed è subito pronto. Al suo interno è presente una batteria da 2.200 mAh ricaricabile e con autonomia elevata. Insomma, è l’alternativa intelligente e più pratica all’hotspot mobile con lo smartphone. Scopri di più dando uno sguardo alla descrizione completa.

Il forte sconto applicato in automatico propone MERCUSYS MT110 di TP-Link al prezzo di soli 32,99 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani. Inoltre, con l’abbonamento Prime hai diritto alla consegna gratuita. Ti segnaliamo infine il voto medio assegnato da oltre 9.100 recensioni pubblicate sull’e-commerce, superiore a 4/5.