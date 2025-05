Router 4G portatile: Internet ovunque in SUPER SCONTO a 31€

Una connessione stabile e veloce ovunque tu sia, anche senza linea fissa: è a portata di mano con questo router 4G-LTE portatile in offerta a tempo su Amazon. Si tratta del modello Tenda 4G03 Pro, alleato perfetto per chi lavora in mobilità, per le case vacanze o semplicemente come backup affidabile in caso di disservizi dell’ADSL o della fibra. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo in forte sconto prima del sold out.

Tenda 4G03 Pro: l’offerta a tempo sul router 4G-LTE

L’installazione è semplice, grazie al supporto plug-and-play: non devi far altro che inserire una scheda nano SIM nell’apposito slot, collegare l’alimentazione e nient’altro. Può arrivare alla velocità di 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload quando connesso a Internet. Compatto e leggero, si può alimentare anche tramite powerbank, (il cavo è incluso). Come si può vedere dalle immagini, integra due antenne esterne per un segnale sempre stabile. Ancora, dispone di due porte LAN/WAN Fast Ethernet per collegare direttamente computer, console di gioco e altri dispositivi. Scopri di più e leggi le recensioni degli utenti nella scheda completa.

Con l’offerta a tempo in corso lo puoi comprare al prezzo di soli 31 euro, una spesa davvero irrisoria. Come anticipato, la disponibilità di Tenda 4G03 Pro è limitata, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Se sei un membro Prime per te c’è anche la consegna gratis in un giorno: ordinalo adesso per ricevere il router 4G-LTE portatile direttamente a casa tua già entro domani. È venduto e spedito da Amazon.