Router 4G TP-Link a 39,99€: offerta FLASH su Amazon (-33%)

TP-Link TL-MR105 è un router 4G LTE perfetto per avere una connessione stabile e immediata anche senza linea fissa da condividere con un massimo di 32 dispositivi. Facile da usare, senza bisogno di configurazioni complesse, oggi su Amazon lo prendi in sconto lampo a 39,99 euro invece di 59,99.

Per funzionare basta inserire una scheda SIM 4G nello slot dedicato e il router sarà subito pronto a creare una rete Wi‑Fi N300 a 2,4 GHz. Grazie alla tecnologia Cat4 avrai velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps.

Al router sarà possibile collegare contemporaneamente fino a 32 dispositivi, mentre le antenne interne integrate offrono una copertura stabile. Sono presenti anche degli slot in cui inserire delle antenne esterne opzionali per potenziare il segnale.

Non solo 4G perché il TP-Link supporta anche la funzione LAN/WAN, che permette di collegare un cavo Ethernet e utilizzarlo come router Wi‑Fi tradizionale. Compatto e leggero da posizionare facilmente in qualsiasi ambiente, è una soluzione affidabile per vari scenari di utilizzo. Acquistalo ora a soli 39,99 euro.