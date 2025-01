Router 4G TP-Link, FORTE SCONTO su Amazon: l'offerta a tempo

MERCUSYS MB110-4G, in questo momento protagonista di un’offerta a tempo di Amazon, è l’apparecchio perfetto per essere sempre connessi a Internet con tutti i propri dispositivi, inclusi i notebook, anche quando si è lontani da una rete Wi-Fi. Tra i punti di forza c’è il design, elegante e dalle dimensioni compatte. Lo puoi acquistare in forte sconto, ma solo fino alla scadenza della promozione.

MERCUSYS MB110-4G: l’offerta di Amazon sul router 4G

Devi solo inserire una SIM e crea immediatamente un network sicuro a cui connettersi, in modo rapido e sicuro. Sfrutta le reti 4G-LTE e può raggiungere la velocità di 300 Mbps nel trasferimento dati, gestendo il collegamento simultaneo con un massimo di 32 dispositivi inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e molto altro ancora. Sul retro ci sono anche gli slot Ethernet per l’accesso cablato. Non mancano nemmeno le porte sul retro per l’aggiunta di antenne esterne. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per saperne di più.

Una soluzione di questo tipo torna utile anche sul fronte della sicurezza, evitando di doversi collegare a reti Wi-Fi pubbliche e potenzialmente esposte agli attacchi dei cybercriminali. Non c’è bisogno di coupon: l’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) ti permette di acquistare MERCUSYS MB110-4G al prezzo finale di soli 34,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto al listino ufficiale.

Aggiungiamo che l’articolo è venduto e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica e che il voto medio ottenuto in più di 12.600 recensioni è molto alto (superiore a 4/5). Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita, prevista già entro domani con l’ordine immediato.