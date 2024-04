Router 5G con SIM TP-Link Deco X50: fino a 3,4 Gbps (-37%)

Oggi ti basta una SIM 5G per navigare velocemente con tutti i tuoi dispositivi. Non hai più bisogno della linea fissa o della Fibra e porti la tua connessione veloce ovunque. Scegli il Router 5G TP-Link Deco X50 con SIM. Oggi è in offerta su Amazon. Acquistalo con il 37% di sconto.

Il suo design futuristico lo rende molto piacevole alla vista. Inoltre, è perfetto per navigare con estrema velocità ovunque tu sia, anche senza connessione fissa. Plug & Play, ti basta inserire la SIM per sfruttare le sue potenzialità. Inoltre, questo modem veloce garantisce velocità fino a 3,4 Gbps.

Con Prime hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare il Router 5G TP-Link Deco X50 con SIM in 5 rate a tasso zero con Amazon.

Router 5G TP-Link Deco X50 con SIM: la perfezione

Con il Router 5G TP-Link Deco X50 con SIM hai una connessione velocissima dove vuoi tu. Il vantaggio è che con SIM non hai vincoli e puoi portarla sempre con te. Ovviamente, questo router fa la differenza sulle prestazioni. Con la tecnologia 5G non navighi, voli letteralmente.

Ogni componentistica è stata realizzata per offrire un prodotto di qualità elevata. Con accesso di rete flessibile, puoi sfruttare 4G, 5G e anche linea fissa. Sfrutta il segnale mobile per creare la tua rete WiFi stabile e potente.

Grazie alla tecnologia WiFi6 hai una nuova generazione di performance da sfruttare in ogni situazione. La struttura offre due jack per antenna esterna, due porte Gigabit LAN-WAN e una porta 2.5G LAN-WAN.

Sfrutta subito l’offerta che trovi solo su Amazon. Acquistalo adesso al 37% di sconto. E se sei cliente Prime hai anche tantissimi altri vantaggi. Se non sei abbonato, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro ti sta aspettando.