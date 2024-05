Router ASUS WiFi 6 estendibile con mobile tethering: ottimo SCONTO su Amazon (-35%)

Preparati a navigare alla massima velocità e a giocare nelle migliori condizioni con il router ASUS TUF-AX3000 V2 oggi in offerta su Amazon a soli 89,99 euro invece di 139, con spedizione Prime inclusa che ti permetterà di riceverlo subito a casa.

Router ASUS TUF-AX3000 V2: le caratteristiche

Il router ASUS TUF-AX3000 V2 offre prestazioni eccezionali grazie al Wi-Fi 6, che garantisce velocità e efficienza senza paragoni. Questa tecnologia ti permette di utilizzare tutte le tue app preferite contemporaneamente senza rallentare la rete. Con la porta gaming dedicata avrai una connessione veloce e stabile anche durante le sessioni di gioco intense.

La configurazione del port forwarding è resa semplice grazie alla funzione Open NAT, che elimina la complicata configurazione manuale in soli 3 passaggi. Con AiMesh, puoi creare una rete mesh flessibile e scalabile per una connessione stabile e senza lag, aggiungendo dispositivi ASUS AiMesh per aumentare la copertura Wi-Fi.

Il design del dissipatore e la posizione delle prese d’aria migliorano il raffreddamento e le prestazioni complessive del dispositivo che funzionerà al massimo anche nelle condizioni più difficili.

Infine, il router ASUS TUF-AX3000 V2 offre la funzione di sostituzione del router 4G/5G: puoi collegare il tuo smartphone al router tramite la porta USB e utilizzare la rete 4G o 5G del tuo cellulare attraverso la funzione Tethering, garantendo una connessione continua anche in assenza di una connessione cablata.

Un prodotto completo, potente e utile: acquistalo adesso in sconto a soli 89,99 euro invece di 139.