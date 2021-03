Router Asus Gaming Wi-Fi 6 5700Mbps in offerta

Se siete alla ricerca di un buon router per l’ufficio, la casa, o in generale per l’intrattenimento, Amazon ha in offerta ciò che fa per voi. Stiamo parlando dell’Asus RT-AX86U, un router ad altissime prestazioni pensato per i videogiocatori professionisti, ma adatto ad ogni situazione.

Router Asus RT-AX86U 5700AC: caratteristiche tecniche

Il design è ispirato alle macchine da corsa, che mescola eleganza e sportività in una veste completamente nera, con rifiniture rosse tipiche dei prodotti dedicati al gioco. Si tratta di uno dei pochi router attualmente disponibili a sfruttare l’ultimo protocollo Wi-Fi 6 dual-band in grado di raggiungere una velocità combinata di 5700Mbps. La funzionalità QoS (Quality of Service) prioritizza in maniera intelligente il traffico dati, in modo da fornire ad ogni dispositivo la massima velocità di connessione possibile. Molto interessante è la compatibilità con Asus AiMesh che permette di costruire una vera e propria rete Wi-Fi mesh.

Naturalmente non manca una suite per la gestione del router, a cui si affianca una comoda app mobile. Il router, infatti, possiede una modalità “Mobile Gaming” attivabile con un singolo tocco tramite applicazione. Questa permette di ridurre drasticamente la latenza (LAG) durante le sessioni di gioco dai dispositivi mobili. Non manca inoltre una porta LAN Gaming dedicata a PC e console da gioco. In questo modo avremo una connessione sempre alla massima velocità disponibile e con latenze ridotte al minimo. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza troviamo innanzitutto il parental control e Asus AiProtection Pro. Il primo permette di gestire gli orari di accesso, le autorizzazioni ai siti ed il tempo di navigazione per ogni singolo dispositivo. Il secondo invece sfrutta la tecnologia di Trend Micro per garantire la massima protezione da attacchi esterni.

Grazie alle offerte del giorno, il router è acquistabile su Amazon a soli 219,99 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.