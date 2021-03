Router Asus mesh Alexa e Bluetooth scontato di quasi 200 euro

Siete alla ricerca di un buon router Wi-Fi mesh, che funzioni con i comandi vocali, e che magari vi permetta di ascoltare anche la musica via Bluetooth? Ebbene si, esiste un dispositivo simile, unico nel suo genere, ed è l’Asus Lyra Voice All-In-One.

Router Wi-Fi mesh Asus Lyra Voice All-In-One: caratteristiche tecniche

Naturalmente l’anima di questo dispositivo è quella di un device di rete. Troviamo due porte RJ45 Gigabit (una LAN l’altra WAN) posteriori, ed un sistema a tre bande in grado di coprire con la rete Wi-Fi un intero appartamento. Non mancano le funzionalità come il MU-MIMO che prioritizza in maniera intelligente il traffico, in modo da offrire le massime prestazioni di rete per ogni dispositivo connesso. Il ripetitore è inoltre compatibile con le reti mesh, per estendere ulteriormente la copertura con l’acquisto di ulteriori satelliti. Non manca infine la copertura l’Ai Protection Pro di Trend Micro a vita, che protegge da attacchi esterni perfino gli elettrodomestici IoT.

Cosa differenzia però questo dispositivo dai tradizionali router o extender? Innanzitutto troviamo l’integrazione con Amazon Alexa, che permette di gestire le impostazioni direttamente con la voce. Nel caso specifico però non avremo bisogno di un prodotto complementare per interfacciarci con l’assistente vocale. Il Lyra, infatti, dispone di microfono e altoparlanti integrati che garantiscono il perfetto utilizzo di Alexa direttamente dal router. Non manca poi la connessione Bluetooth la quale permette di riprodurre la propria musica preferita ed ascoltarla direttamente dal router. Grazie a due altoparlanti da 8W, otterremo un’esperienza sono ricca con bassi potenti, tutto con un singolo dispositivo.

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, oggi è possibile acquistare l’Asus Lyra Voice a soli 89,90 euro, prezzo più basso mai registrato, con uno sconto di ben 181,12 euro sul prezzo di listino.