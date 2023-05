Router ASUS offline per 48 ore, problema risolto

A partire dal 16 maggio scorso, molti utenti hanno segnalato vari problemi di connettività con i router di ASUS. Per quasi 48 ore non è stato possibile accedere ad Internet a causa di riavvi frequenti, blocco del dispositivo e esaurimento della memoria. nel fine settimana è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale del produttore taiwanese.

Errata configurazione del server

ASUS spiega che, durante una routine di manutenzione, il team tecnico ha scoperto un errore nella configurazione del file di impostazione del server che ha causato l’interruzione della connettività. ASUS non ha tuttavia fornito altri dettagli. Un utente di Reddit ha individuato la fonte del bug.

Diversi router dell’azienda taiwanese integrano una protezione di sicurezza in tempo reale, sviluppata da Trend Micro e denominata ASUS AiProtection. L’aggiornamento del file delle definizioni viene effettuato automaticamente, come negli antivirus tradizionali. ASUS ha distribuito un file corrotto che ha causato il blocco dei router.

Il produttore consiglia di riavviare il router o, in alternativa, di effettuare un hard reset (ripristino delle impostazioni di fabbrica) per svuotare la NVRAM e quindi eliminare il file incriminato. L’operazione può essere eseguita dall’interfaccia web o premendo il pulsante fisico per 5-10 secondi.

ASUS ha risolto il problema rimuovendo o aggiornando il file sul server. Il componente viene sempre scaricato in automatico, anche se l’utente ha scelto l’aggiornamento manuale del firmware. ASUS si scusa per l’accaduto e promette di implementare le necessarie misure per evitare simili problemi in futuro.