Router ASUS Pro AX5700: navigazione sicura e veloce (-30%)

Se stai cercando un modo per migliorare la tua esperienza di navigazione online, sappi che l’ASUS Pro AX5700 è la risposta perfetta alle tue esigenze. La buona notizia è che puoi ottenerlo oggi con uno sconto speciale del 30% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 224,28 euro, anziché 319,00 euro.

Router ASUS Pro AX5700: le scorte a disposizione sono davvero poche

Una delle caratteristiche principali di questo router è la sua capacità di offrire una velocità incredibile grazie alla tecnologia WiFi 6 ad alta efficienza. Con una velocità massima di 5700 Mbps e canali a 160 MHz, il Pro AX5700 garantisce una connessione veloce e affidabile per le tue attività online, dal gaming allo streaming e al download di file pesanti.

Ma non è solo la velocità che conta. La copertura estesa è altrettanto importante, e qui l’ASUS Pro AX5700 eccelle grazie alla tecnologia ASUS RangeBoost Plus. Con un aumento significativo della portata del segnale, puoi godere di una connessione stabile in ogni angolo della tua casa, eliminando le fastidiose zone morte.

Se sei un appassionato di gaming mobile, questo router ha anche una sorpresa per te. La modalità di gioco mobile ti consente di minimizzare il ritardo e la latenza con un semplice tocco sull’app ASUS Router. Goditi una connessione fluida e reattiva mentre giochi sui tuoi dispositivi mobili.

La sicurezza online è un’altra caratteristica fondamentale del Pro AX5700. Con ASUS Safe Browsing, puoi bloccare facilmente contenuti indesiderati e proteggere i tuoi figli online filtrando i risultati di ricerca espliciti. Mantieni la tua navigazione sicura e tranquilla senza preoccuparti di contenuti inappropriati.

E se desideri una protezione avanzata ovunque tu vada, l’ASUS Pro AX5700 offre un abbonamento gratuito a vita ad AiProtection Pro. Mantieni al sicuro la tua rete domestica da minacce online e attacchi informatici. Inoltre, con ASUS Instant Guard, hai a disposizione una VPN sicura quando sei lontano da casa, con un clic.

In sintesi, se stai cercando un router che offra velocità estrema, copertura estesa e sicurezza avanzata, l’ASUS Pro AX5700 è la scelta ideale. Con un super sconto del 30% su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 224,28 euro. Affrettati, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.