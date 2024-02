Router ASUS RT-AX5400: potenzia la tua connessione (-20%)

Nell’epoca digitale in cui viviamo, avere una connessione Internet veloce e affidabile è diventato essenziale per quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana. E se sei alla ricerca di un router che ti offra prestazioni all’avanguardia, sicurezza avanzata e funzionalità innovative, l’ASUS RT-AX5400 è la scelta perfetta per te. Disponibile su Amazon con un super sconto del 20%, fallo tuo al prezzo irresistibile di soli 150,88 euro, anziché 189,00 euro.

Router ASUS RT-AX5400: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con una velocità fino a 5.400 Mbps, questo router WiFi 6 ad alta efficienza è progettato per offrire prestazioni eccezionali anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. Che tu stia giocando online, facendo streaming di contenuti in 4K o lavorando da casa, la potenza del ASUS RT-AX5400 assicura una connettività senza interruzioni e veloce come il lampo.

Ma le prestazioni straordinarie non sono l’unico punto di forza di questo router. La sua potente aggregazione WAN garantisce velocità WAN fino a 2 Gbps, offrendoti una connettività Internet affidabile e ad alta velocità, perfetta per soddisfare le esigenze di una casa intelligente o di una piccola impresa.

La sicurezza è una priorità con l’ASUS RT-AX5400. Grazie ad AiProtection Pro, sviluppato da Trend Micro, la tua rete domestica è protetta da minacce online, garantendoti tranquillità e sicurezza. E con ASUS Instant Guard, puoi accedere a una VPN sicura con un solo clic, ovunque tu vada, proteggendo la tua privacy e i tuoi dati personali.

Per le famiglie, il controllo parentale avanzato del ASUS RT-AX5400 è un vero salvavita. Con monitoraggio istantaneo, filtri di contenuto e impostazioni personalizzate per ogni dispositivo connesso, puoi proteggere i tuoi figli online e gestire l’accesso a Internet in modo sicuro e responsabile. La rete domestica non è mai stata così flessibile. Con la funzionalità AiMesh, puoi facilmente espandere la tua rete aggiungendo altri router compatibili, garantendo una copertura uniforme in tutta la casa. È la soluzione perfetta per garantire una connettività affidabile ovunque tu vada.

Infine, con la funzione di sostituzione del router 4G/5G, non sarai mai più senza rete. Collega il tuo smartphone al router tramite la porta USB e sfrutta la rete 4G o 5G del tuo cellulare attraverso la funzione di tethering, garantendo una connettività continua anche in caso di interruzioni della rete fissa.

In poche parole, se stai cercando un router di altissima qualità che offra prestazioni eccezionali, sicurezza avanzata e funzionalità innovative, l’ASUS RT-AX5400 è la scelta ideale per te. E con il suo attuale sconto del 20% su Amazon, devi acquistarlo subito al prezzo speciale di soli 150,88 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.