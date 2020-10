Asus RT-AX92U: il top dei gaming router a 178€

Siete alla ricerca di un ottimo router che possa migliorare la vostra connessione domestica o in ufficio, per avere un miglioramento delle prestazioni multimediali e videoludiche? Abbiamo il prodotto che fa per voi e lo trovate in sconto su Amazon.

Router Asus RT-AX92U: il top di gamma in termini di connessione di rete domestica

Stiamo parlando dell’ASUS RT-AX92U Gaming Router AX6100 Tri-Band. Questo router è dotato di sicurezza di rete AiProtection Pro, sistema wifi mesh AiMesh, wtfast integrato per il gaming, impostazione VPN, Adaptive QoS e banda DFS. Il Wi-Fi 4×4 in tri-band fornisce 160MHz di larghezza di banda e 1024-QAM per connessioni wireless incredibilmente più veloci. Con una velocità totale di rete di circa 4804Mbps sulla banda 5GHz-2, RT-AX92U è 2,7 volte più veloce dei normali router 4×4 802.11ac.

Con una combinazione rivoluzionaria della tecnologia OFDMA e MU-MIMO, la tecnologia 802.11ax (WiFi 6) offre fino a 4 volte maggiore capacità di rete ed efficienza in ambienti densamente trafficati. Il Wi-Fi 802.11ac di precedente generazione può gestire un solo dispositivo alla volta su ciascun canale di rete, quindi con un uso inefficiente della larghezza di banda disponibile. Il supporto OFDMA nello standard Wi-Fi 802.11ax divide ciascun canale in piccoli sottocanali, consentendo di raggruppare e trasmettere simultaneamente i segnali provenienti da più dispositivi , riducendo la latenza per un’esperienza Wi-Fi più fluida e reattiva.

La funzione Target Wake Time (TWT) consente a RT-AX92U di pianificare intervalli designati per i dispositivi per la trasmissione dei dati. Ciò consente loro di essere in riposo quando non è necessario il segnale del router, riducendo il consumo energetico fino a 7 volte per una durata della batteria migliore. La tecnologia proprietaria ASUS AiMesh consente a RT-AX92U di funzionare con qualsiasi router compatibile per trasformare il WiFi della vostra casa nel migliore sistema WiFi mesh. Tutti i router AiMesh comunicano tra loro e tengono d’occhio la potenza del segnale del dispositivo, e se necessario commutano la trasmissione senza problemi su un’altra sorgente. Tutto quello che dovete fare è semplicemente connettervi.

Oltre al networking 802.11ax (WiFi 6), RT-AX92U offre connessioni 802.11n (WiFi 4) e 802.11ac (WiFi 5) per fornire un WiFi flessibile che supporta tutto, dai dispositivi meno recenti ai dispositivi all’avanguardia del futuro, ed è stato progettato per funzionare al meglio con i dispositivi mobili di ultima generazione con 802.11ax (WiFi 6). La funzione di backhaul Ethernet, infine, consente di utilizzare i cavi di rete per collegare due router RT-AX92U. Se disponete di porte Ethernet on-wall in diverse stanze della tua casa, questa funzione consente ai router di comunicare tra loro tramite una connessione cablata, rendendo il sistema WiFi ancora più stabile e affidabile. Inoltre riserva tutte e tre le bande WiFi per i vostri dispositivi wireless, offrendo loro ancora più capacità di rete.

Insomma non fatevi scappare questa incredibile offerta Amazon che vi permette di acquistare questo gioiellino di Asus al prezzo di 178,39 euro.