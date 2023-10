Router ASUS WiFi6: crollo al MINIMO STORICO su Amazon (-28%)

Il router ASUS DSL-AX82U, con il supporto del Wifi 6, è ora in vendita su Amazon al suo prezzo più basso di sempre: solo 160,99 euro invece di 222,99 euro. Questo significa che puoi ottenere una riduzione del 28%, risparmiando considerevolmente sull’upgrade del tuo router. Ecco perché dovresti cogliere questa opportunità ora.

Router ASUS in offerta: le caratteristiche

Il Wifi 6 è la nuova generazione di connettività senza fili e il router ASUS DSL-AX82U è pronto a portarlo nella tua casa. Con velocità fino a 5400 Mbps, puoi dire addio ai tempi di attesa e godere di streaming 4K senza buffering, gaming senza ritardi e una connessione stabile per tutti i tuoi dispositivi. La tecnologia OFDMA da 160 MHz garantisce un’efficienza di rete quattro volte superiore, in modo da poter navigare online senza intoppi.

Il router ASUS DSL-AX82U offre diverse modalità di connessione per garantirti di restare sempre online. Puoi scegliere tra la porta DSL, la porta Ethernet o la porta USB per connessioni mobili a banda larga. Questa flessibilità ti consente di adattare il router alle tue esigenze, qualunque esse siano.

Il router ASUS DSL-AX82U è anche un capolavoro di design. Grazie alla tecnologia ASUS Aura RGB, puoi personalizzare l’illuminazione del router. Scegli tra una varietà di effetti di luce o personalizza l’illuminazione per allinearla con alcune modalità specifiche. Questo non solo aggiunge uno stile unico alla tua rete, ma ti consente anche di sapere rapidamente lo stato del router.

Con la tecnologia AiMesh, puoi creare una rete mesh flessibile e scalabile per una connessione stabile e senza lag in tutta la casa. Aggiungi facilmente altri dispositivi ASUS AiMesh per aumentare la copertura WiFi e garantire che nessun angolo rimanga senza connessione.

La sicurezza della tua rete è fondamentale. Il router ASUS DSL-AX82U è dotato di ASUS AiProtection Pro, fornito da Trend Micro e gratuito a vita. Questa soluzione di sicurezza avanzata proteggerà la tua rete domestica da minacce esterne, garantendoti tranquillità mentre navighi online.

Il pacchetto include il modem router WiFi DSL-AX82U, cavi RJ-45 e RJ-11, un adattatore di alimentazione, una guida rapida e una scheda di garanzia. Inoltre, questo router è compatibile con i principali ISP nazionali che offrono FTTC fino a 300 Mbit, il che significa che è pronto per offrirti prestazioni eccezionali con il tuo provider Internet.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua rete domestica con il router ASUS DSL-AX82U a questo incredibile prezzo. Agisci ora e preparati a sperimentare una connettività senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.