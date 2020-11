Router D-Link Dual-Band a soli 26,99€ su Amazon

D-Link, azienda leader nella produzione di dispositivi di rete per uso domestico o per piccoli uffici, ha recentemente presentato la sua linea economica di router e uno di questi è in offerta su Amazon a soli 26,99 euro, invece di 33,99 euro.

Router D-Link AC750 DIR- 809: affidabilità e sicurezza ad un prezzo modesto

Si tratta del router D-Link AC750 DIR-809 che usa la tecnologia wireless avanzata per garantire alte velocità Wi-Fi fino a 433 Mbps sulla banda di frequenza da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. La connessione Dual-Band permette di svolgere varie funzioni contemporaneamente come ad esempio navigare in Internet, chattare e giocare on-line sulla banda 2,4 GHz usando lo smartphone o il tablet mentre vengono riprodotti contenuti digitali in streaming, sulla banda 5 GHz tramite lettori streaming multimediali e tablet.

Questo router può essere anche usato per aumentare la copertura della rete Wi-Fi già esistente. La configurazione è semplice: basta aprire un browser e accedere alla procedura guidata di configurazione, quindi seguire le facili istruzioni passo dopo passo. È anche possibile usare l’applicazione QRS (Quick Router Setup), disponibile per smartphone e tablet iOS e Android.

Il router D-Link AC750 DIR- 809 è una soluzione wireless potente ad un prezzo accessibile che combina le recenti specifiche Wi-Fi 802.11ac ad alta velocità con la tecnologia dual-band e porte Fast Ethernet per offrire un’esperienza di rete ottima. L’affidabilità e la portata estesa della tecnologia wireless AC arriva in ogni angolo della casa mentre le funzionalità di sicurezza avanzate tengono la rete e i dati al sicuro dagli intrusi. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 26,99 euro con uno sconto pari al 21% sul prezzo di listino.