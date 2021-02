Router da gaming con VPN scontato di 80 euro

Se siete videogiocatori avrete sicuramente un motivo in più, ma se siete semplicemente alla ricerca di un buon router abbiamo ciò che fa per voi. Il Netgear Nighthawk XR500 è un dispositivo pensato per chi cerca le massime prestazioni in ogni circostanza.

Router Netgear Nighthawk XR500: caratteristiche tecniche

Il design del router è estremamente futuristico ispirato alle auto da corsa, in una veste completamente nera. Nella parte frontale invece troviamo un pannello dedicato ai LED di stato (bianchi). Le connessioni comprendono naturalmente il Wi-Fi dual band, mentre il pannello I/O offre ben 5 porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di collegare fino a quattro dispositivi direttamente via cavo. Naturalmente questa ultima opzione rappresenta il metodo migliore quando si cerca velocità e stabilità senza compromessi.

Ciò che però differenzia il Nighthawk dai router tradizionali sono le funzionalità. Prima tra tutte la funzione QoS (Quality of Service) che prioritizza in modo intelligente le connessioni in modo da evitare LAG, ritardi e interruzioni del servizio. Molto interessanti invece le funzioni di Geo Filter e Blacklist. La prima permette di verificare il server di gioco più vicino in modo da ottenere le migliori prestazioni della connessione. La seconda invece permette di stilare una lista dei server di gioco da escludere durante la ricerca delle partite. Il router infatti è specificamente ottimizzato per giochi quali Fortnite, Call of Duty e Fifa, tuttavia non mancano feature ideali in ogni circostanza. Il processore dual-core a 1,7GHz permette di mantenere la connessione veloce e stabile per ogni dispositivo. I sistemi di sicurezza invece garantiscono la protezione della privacy e dei dati di navigazione, con la possibilità di utilizzare una VPN per la massima riservatezza durante l’utilizzo della rete.

Grazie ad un’offerta lampo di Amazon, il router Nighthawk XR500 è acquistabile a soli 219,99 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.