Router portatile da viaggio: un affare da mettere in valigia

Che vogliate lavorare in mobilità, o portare la comodità di internet a casa anche in vacanza, un router da viaggio è indispensabile. Per questo oggi vi proponiamo il GL.iNet GL-MT1300, uno dei migliori router compatti attualmente disponibili sul mercato.

Router da viaggio GL.iNet GL-MT1300: caratteristiche tecniche

Le dimensioni sono decisamente discrete, solo 118x85mm per soli 30mm di altezza, con due antenne richiudibili ai lati che ne semplificano il trasporto. La tecnologia utilizzata è quella dual band in grado di offrire una velocità combinata delle due bande di ben 1300Mbps. Il router possiede diverse modalità, coadiuvate da una porta USB 3.0 utile a diversi scopi. È possibile, infatti, condividere una periferica esterna con la rete, così come avviene sulla maggior parte dei router dotati di porta USB. In alternativa è possibile collegare una internet key 4G e condividere la SIM dati con un massimo di ben 40 dispositivi. Il device può quindi essere utilizzato anche in modalità repeater, modem e thetering, oltre che naturalmente come tradizionale router.

Molto interessante il supporto alla tecnologia IPv6 per una maggiore sicurezza nella navigazione. Sono preinstallati, inoltre, OpenVPN e WireGuard che rendono il router compatibile con oltre 30 providers di servizi VPN. Non mancano naturalmente le porte RJ45 Gigabit, in questo caso 3, una WAN e due LAN per una velocità e stabilità di connessione estrema grazie al cavo ethernet. Il firmware installato è OpenWrt, il più completo e libero quindi, che permette di utilizzare il router per qualsiasi progetto. Presente perfino un lettore per microSD fino a 512GB, utile in particolare per salvare i diversi profili e applicazioni da utilizzare con il router. Insomma, un prodotto a dir poco completo, adatto sia a chi cerca un ottimo router da viaggio, sia a chi desidera un dispositivo dalle grandi prestazioni e la massima versatilità.

Grazie ad un calo di prezzo, il router è acquistabile su Amazon a soli 74,90 euro.