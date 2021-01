Router e Wi-Fi extender 4 in 1 in offerta su Amazon

In questo articolo vogliamo proporvi uno degli accessori più semplici e più utili che si possa acquistare in questo periodo. Stiamo parlando del Ripetitore Wi-Fi, in questo caso di Gobran, in grado di andare a coprire le zone buie della rete wireless della casa lasciate dal modem principale.

Wi-Fi Extender Gobran dual band: caratteristiche tecniche

Come gran parte dei suoi concorrenti, anche il modello di Gobran integra una spina elettrica che ne semplifica l’utilizzo. Basterà infatti collegare il ripetitore in una qualsia delle prese ed associarlo al modem principale. La configurazione è molto semplice grazie al tasto WPS che permette di associare l’extender al modem in un solo passaggio. La velocità di connessione arriva a ben 1200Mbps, mentre la stabilità è garantita dalle 4 antenne esterne abbinate alla tecnologia dual band. L’area di copertura arriva a ben 200m2, tuttavia le funzionalità dell’extender non si limitano ad ampliare il segnale Wi-Fi.

Il ripetitore infatti offre ben 3 modalità aggiuntive. La prima è naturalmente la funzione di router, grazie alle porte RJ45 poste nella parte inferiore. Queste permettono di collegare un dispositivo via cavo ethernet, ed ottenere così maggiore velocità e stabilità della connessione. Nel caso però volessimo una rete separata da quella principale, possiamo utilizzare il dispositivo come AP (Access Point). In questo modo otterremo una rete privata, con nome e password diversi da quella principale, dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi. Infine è presente la modalità client, che permette di connettersi alla rete come ospite usufruendo della connessione ad internet, ma mantenendo la privacy degli utenti collegati.

Grazie allo sconto del 15% offerto da Amazon, il ripetitore è acquistabile a soli 39,09 euro. Si tratta tuttavia di un’offerta lampo, quindi meglio affrettarsi.