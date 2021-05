Router professionale OpenWrt scontato di oltre 60 euro

Se siete alla ricerca di un router di livello professionale, Amazon potrebbe avere ciò che state cercando e per di più ad un prezzo decisamente interessante. Stiamo parlando del router Linksys WRT19000ACS, un dispositivo con software OpenWRT per chi cerca la massima flessibilità della rete.

Router Linksys WRT1900ACS: caratteristiche tecniche

Il design è quello che contraddistingue i prodotti Linksys, con una forma futuristica ed un contrasto di colori nero e blu. Nella parte frontale troviamo un pannello per i LED di stato davvero completo, mentre nella parte posteriore trovano posto tutte le porte presenti sul router. Naturalmente integra il Wi-Fi dual band in grado di raggiungere una velocità combinata di 1900Mbps, quindi pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. A garantire velocità e stabilità della connessione, ci pensano le 4 antenne esterne amplificate, che permettono di coprire ambienti a più piani. Le connessioni cablate invece prevedono 4 porte RJ45 Gigabit LAN più una porta WAN, una porta USB 3.0 ed una porta USB 2.0/eSATA combinata.

Ciò che però differenzia questo prodotto dai tradizionali router è naturalmente il software. OpernWrt è un sistema operativo basato su Linux, che lascia piena libertà all’amministratore. Potremo quindi personalizzare le impostazioni del router a nostro piacimento e senza alcuna limitazione, a differenza dei prodotti più commerciali. Inoltre grazie alle porte USB è possibile importare/esportare le configurazioni e caricarle direttamente dalla periferica connessa. Chiudono la dotazione un processore dual core da 1,6GHz e 512MB di memoria RAM che garantiscono prestazioni al top. Insomma, un prodotto per chi vuole una qualità e versatilità senza compromessi.

Grazie alle offerte del giorno il router è acquistabile a soli 165,99 euro su Amazon con uno sconto di ben 64 euro sul prezzo di listino.