 Router TP-Link 4G con SIM in sconto IMPERDIBILE per avere internet sempre con te
TP-Link Archer MR402 è un router con slot per SIM 4G LTE in modo da poter avere una connessione anche dove non arriva la fibra.
TP-Link Archer MR402 è il router perfetto per avere una connessione internet dove non arriva la fibra o magari per una seconda casa. Include infatti uno slot in cui inserire una scheda SIM con un piano dati 4G LTE per navigare sfruttando una connessione stabile e rapida fino a 1200 Mbps. Con due antenne LTE smontabili, tre porte LAN e una LAN/WAN oggi lo prendi in offerta a 51,99 euro.

Router TP-Link con SIM Card

Le caratteristiche del router

Quindi, grazie al modem 4G integrato in questo router, ti basterà inserire una SIM card per navigare con velocità di download fino a 150 Mbps, condividendo la rete con più dispositivo se ne hai bisogno. Grazie alle due antenne LTE smontabili avrai una ricezione ottimale e puoi rimuoverle per facilitare gli spostamenti.

TP-Link Archer MR402 Router WiFi con SIM, Router 4G LTE WiFi Dual-Band AC1200Mbps, 3 Porte LAN e 1 LAN/WAN, Plug & Play, 2 Antenne LTE Smontabili, QoS, Onemesh

51,99 54,99€ -5%
La configurazione è Plug & Play: inserisci la SIM, sblocca il PIN, seleziona il profilo dell’operatore e sei subito online.

Il WiFi Dual Band AC1200 offre fino a 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 867 Mbps su quella da 5 GHz. Le tre porte LAN e la porta LAN/WAN sono utili invece per collegare anche dispositivi cablati come PC, console e smart TV.

Compatibile con la tecnologia OneMesh può integrarsi facilmente in una rete mesh per garantire una copertura uniforme in tutta la casa e con il QoS puoi dare anche priorità di banda ai dispositivi più importanti. Insomma, la soluzione ideale per avere internet ad alta velocità ovunque, anche dove non arriva la fibra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ago 2025
