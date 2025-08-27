Router TP-Link 4G con SIM in sconto IMPERDIBILE per avere internet sempre con te

TP-Link Archer MR402 è il router perfetto per avere una connessione internet dove non arriva la fibra o magari per una seconda casa. Include infatti uno slot in cui inserire una scheda SIM con un piano dati 4G LTE per navigare sfruttando una connessione stabile e rapida fino a 1200 Mbps. Con due antenne LTE smontabili, tre porte LAN e una LAN/WAN oggi lo prendi in offerta a 51,99 euro.

Le caratteristiche del router

Quindi, grazie al modem 4G integrato in questo router, ti basterà inserire una SIM card per navigare con velocità di download fino a 150 Mbps, condividendo la rete con più dispositivo se ne hai bisogno. Grazie alle due antenne LTE smontabili avrai una ricezione ottimale e puoi rimuoverle per facilitare gli spostamenti.

La configurazione è Plug & Play: inserisci la SIM, sblocca il PIN, seleziona il profilo dell’operatore e sei subito online.

Il WiFi Dual Band AC1200 offre fino a 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 867 Mbps su quella da 5 GHz. Le tre porte LAN e la porta LAN/WAN sono utili invece per collegare anche dispositivi cablati come PC, console e smart TV.

Compatibile con la tecnologia OneMesh può integrarsi facilmente in una rete mesh per garantire una copertura uniforme in tutta la casa e con il QoS puoi dare anche priorità di banda ai dispositivi più importanti. Insomma, la soluzione ideale per avere internet ad alta velocità ovunque, anche dove non arriva la fibra.