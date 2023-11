Router TP-Link Archer VX1810v in MEGA SCONTO su Amazon

Ti proponiamo una soluzione per migliorare la qualità della tua connessione casalinga perché il router TP-Link Archer VX1810v è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale. Il prezzo è infatti di soli 84,99 euro contro i 119,99 di listino. Approfittane subito prima che finisca.

Router TP-Link in offerta: le caratteristiche

Il router TP-Link Archer VX1810v offre velocità di nuova generazione da 1,8 Gbps, consentendoti di goderti lo streaming, il download e il gioco senza interruzioni. Con una velocità Wi-Fi di 1,8 Gbps (1201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz), avrai una connessione veloce e stabile per tutte le tue attività online.

Grazie alla tecnologia WiFi 6, il router TP-Link Archer VX1810v ti permette di connettere più dispositivi contemporaneamente. Le tecnologie OFDMA, MU-MIMO e Beamforming riducono il ritardo e migliorano la connettività, consentendoti di utilizzare più dispositivi senza compromettere le prestazioni.

Il router è completamente compatibile con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, supporta la connessione in fibra e via cavo tramite porta Ethernet e offre anche la possibilità di utilizzare servizi Internet 3G/4G tramite porta USB. Avrai molte opzioni per collegare i tuoi dispositivi e sfruttare al massimo la connessione Internet.

Inoltre, è compatibile con EasyMesh, una tecnologia mesh standard che fornisce una copertura Wi-Fi per tutta la casa. Potrai godere di una connessione stabile e affidabile in ogni angolo della tua abitazione.

Con il supporto VoIP, il router TP-Link Archer VX1810v ti consente di utilizzare più account VoIP e di sfruttare varie funzioni di chiamata. Potrai superare i tradizionali telefoni fissi e gestire le tue chiamate in modo più flessibile.

