Router TP-Link usati per spiare gli utenti, denuncia in Texas

Il Procuratore Generale del Texas (Ken Paxton) ha presentato una denuncia nei confronti di TP-Link perché i suoi router e altri dispositivi di rete verrebbero utilizzati per spiare gli utenti statunitensi. Le informazioni raccolte finirebbero quindi nelle mani del Partito Comunista Cinese (PCC). L’azienda cinese ha dichiarato che le accuse sono false.

Vulnerabilità sfruttate per spionaggio

L’indagine nei confronti di TP-Link è stata avviata dal Procuratore Generale del Texas all’inizio di ottobre 2025. L’azienda cinese ha aperto una sede in California per eliminare la dipendenza dal paese di origine. Secondo Paxton non è stata invece tagliata la connessione con il governo cinese.

Nei dispositivi di rete ci sarebbe una backdoor che consente l’accesso remoto alle reti e ai dati degli utenti statunitensi. Il Procuratore ha quindi deciso di denunciare TP-Link per pratiche commerciali ingannevoli e violazione della privacy. Sulla stessa questione è in corso un’indagine del Dipartimento di Giustizia.

Nella denuncia viene citato un attacco informatico effettuato da cybercriminali cinesi sfruttando firmware vulnerabili di alcuni router TP-Link. Viene inoltre evidenziato che, nonostante la scritta “Made in Vietnam”, i dispositivi integrano componenti che arrivano dalla Cina. Ciò rappresenta una pratica commerciale ingannevole.

Il Procuratore ha chiesto al giudice di imporre una sanzione e di vietare l’uso della scritta “Made in Vietnam”. Questo è il comunicato ufficiale di TP-Link: